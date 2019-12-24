Россияне назвали рейсы с самым высоким риском потери багажа

Российские путешественники чаще всего теряют сумки и чемоданы во время внутренних авиаперелетов. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Сбербанк страхования» и сервиса по бронированию авиабилетов Aviasales, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, на рейсах внутри страны трудности с багажом возникали примерно у 40 процентов респондентов. Также высокий риск потери сумок и чемоданов присутствует на транзитных перелетах в Европу — их назвали 38 процентов опрошенных. 15 процентов участников опроса сообщили, что сталкивались с такой проблемой во время пересадок в странах Азии, а 7 процентов — на транзите в США.

Кроме того, стало известно, что половина российских туристов отправляется в отпуск только с ручной кладью, в то время как вторая половина — исключительно с чемоданом. При этом 16 процентов респондентов рассказали, что страховали багаж от утери, повреждения или задержки, а 5 процентов хотя бы раз теряли его.

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В исследовании приняли участие около 80 тысяч путешественников.

Отмечается, что за минувший год туристы по всему миру зарегистрировали 4,3 миллиарда сумок и у владельцев 24,8 миллиона из них возникли проблемы. В частности, 77 процентов багажа было задержано, 18 процентов — повреждено или вскрыто, а 5 процентов — утеряно или украдено.

16 октября сотрудники аэропортов назвали самые необычные вещи, которые им доводилось находить в багаже за время своей работы. Многие признавались, что находили в багаже секс-игрушки, зачастую в больших количествах. Некоторые пытались перевозить таким образом животных.

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