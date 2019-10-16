Работники аэропортов рассказали о самых необычных находках в багаже людей

Люди, работающие в аэропортах, назвали самые необычные вещи, которые им доводилось находить в багаже людей за время своей работы. Тред с их ответами на Reddit набрал больше тысячи комментариев.

Многие признавались, что находили в багаже секс-игрушки, зачастую в больших количествах. По словам юзера PostoftheCentury, однажды он вместе с коллегами увидел в сумке у пассажира резиновую вагину и резиновую мужскую нижнюю часть торса. Мужчина не помыл их после использования, и на предметах еще была жидкость.

Некоторые пытались перевозить в багаже животных. PostoftheCentury также рассказал, что однажды увидел тараканов, ползающих в сумке среди одежды с крошками. Пользователь SatansSlutz вспомнил, что один из пассажиров пытался пронести с собой в самолет рюкзак, полный живых крабов. Maskedkiller215 поделился историей о том, как мужчина вез с собой расчлененную пуму.

По рассказам части комментаторов, были пассажиры, пытавшиеся скрытно провезти в багаже мертвых людей, чтобы сэкономить на перевозке тела. «Семья хотела перевезти мертвого отца через аэропорт и посадила его в инвалидное кресло, замаскировав его под спящего человека», — написал SatansSlutz.

Пользователь YBDum вспомнил, как его мать напугала сотрудников аэропорта, провозя с собой в сумке части для реалистичных кукол детей. Один из работников подумал, что перед ним расчлененный ребенок.

Ранее в октябре пассажирку задержали на таможенном контроле в аэропорту из-за чипсов, которые она собиралась провезти в Корею. На видео, опубликованном пользовательницей Эмили Гул (Emily Ghoul) в соцсети, видно, как сотрудник таможни в перчатках одну за другой извлекает из сумки пачки острых чипсов Cheetos и ощупывает их.

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