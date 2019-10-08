Пассажирку задержали на таможне из-за десятков пачек чипсов в багаже

@emilyghoul1 / Twitter

Пассажирку задержали на таможенном контроле в аэропорту из-за чипсов, которые она собиралась провезти в Корею. На ее пост в Twitter обратили внимание в The Sun.

На видео, опубликованном пользовательницей Эмили Гул (Emily Ghoul) в соцсети, видно, как сотрудник таможни в перчатках одну за другой извлекает из сумки пачки острых чипсов Cheetos и ощупывает их.

«Никогда не забуду, как меня остановили таможенники, которые заподозрили, что я прятала в своей сумке дерьмо. А это были всего лишь 20 пачек острых Cheetos», — рассказала Гул в описании к ролику.

Ее пост стал вирусным и собрал 86 тысяч лайков. На вопросы других пользователей, зачем ей понадобилось столько пачек со снеком, автор поста ответила, что везла их друзьям в Корею. По словам Гул, в стране трудно достать такие чипсы.

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