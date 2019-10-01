Россиянин подарил тайцам игрушечные деньги и пошел под суд

Российский турист из Екатеринбурга подарил жителям Таиланда игрушечные стодолларовые купюры и стал фигурантом дела. Об этом его супруга рассказала изданию Znak.

По словам Екатерины Веденяпиной-Стариченко, они отдыхали в Таиланде двумя семьями, и ее муж Вадим купил ненастоящие деньги с надписью «сувенирная продукция» для детей.

В один из вечеров, когда мужчина находился в баре, он решил в шутку подарить фальшивые купюры тайцам. Однако, как рассказала Веденяпина-Стариченко, местные жители не оценили шутку и подали на россиянина в суд.

Слушание назначено на вторник, 1 октября. «В Таиланде очень суровые законы. Выдвинуты серьезные обвинения. По глупости, по ерунде завтра будет решаться судьба человека. Мы наняли адвоката. На завтра мы нашли деньги. Но общие суммы огромны. Мы ждём завтрашний день и надеемся на лучшее», — написала супруга обвиняемого в Instagram.

В июле российский турист наврал полиции Таиланда про забытый в отеле паспорт и попал под суд. 33-летний Евинил Туран и его 27-летняя жена Камиля Хайруллина были задержаны в бангкокском аэропорту Суваннапхум. Их визы были просрочены на семь месяцев, но путешественники пытались улететь из страны, заявив, что оставили документы в гостинице.

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