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Россиянин наврал полиции Таиланда и попал под суд

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Россиянин и его жена, гражданка Казахстана, наврали полиции и теперь рискуют попасть в тюрьму. Об этом сообщает Bangkok Post.

33-летний Евинил Туран и его 27-летняя жена Камиля Хайруллина были задержаны в бангкокском аэропорту Суваннапхум утром во вторник, 23 июля. Однако известно об инциденте стало только сейчас. Семейной паре были предъявлены обвинения в предоставлении ложных сведений полиции и грубом нарушении визового режима.

Туран и Хайруллина собирались вылететь из Бангкока на Пхукет, но на стойке регистрации заявили, что забыли свои паспорта в отеле. Когда им было отказано в регистрации на рейс, они отправились в офис туристической полиции и сообщили полицейским, что у них нет паспортов, а лететь им необходимо.

Пару сопроводили в близлежащее полицейское отделение для получения выписки из полицейского протокола — временное удостоверение личности, которое могла бы принять авиакомпания. Однако полицейским поведение пары показалось «подозрительным», и они приняли решение дополнительно опросить россиянина и казахстанку в офисе туристической полиции в присутствии офицеров иммиграционной службы.

В ходе опроса выяснилось, что пара не забывала паспортов, все это время они находились у них в рюкзаках. При этом срок действия таиландской визы истек более семи месяцев назад. Также выяснилось, что пара уже несколько раз обращалась за выписками в полицию, каждый раз рассказывая о забытых в отеле паспортах.

Теперь паре грозит до трех лет лишения свободы, а также запрет на въезд в Таиланд в течение пяти лет. Однако депортируют пару только после решения суда и последующего исполнения наказания.

Ранее в июле пенсионерка из Великобритании умерла во время просмотра фильма ужасов в кинотеатре в Паттайе, Таиланд.

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