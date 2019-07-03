Туристка умерла от страха во время просмотра фильма ужасов в отпуске

dailymail.co.uk

Пенсионерка из Великобритании умерла во время просмотра фильма ужасов в кинотеатре в Паттайе, Таиланд. Об этом сообщает Daily Mail.

77-летняя туристка скончалась во время просмотра киноленты «Проклятие Аннабель 3». После окончания фильма, когда в зале включился свет, ее соседка по креслу обнаружила рядом с собой тело женщины. Она закричала и выбежала из зала, чтобы позвать персонал кинотеатра.

«Все посетители были в ужасе и панике из-за того, что во время просмотра фильма ужасов им пришлось сидеть с мертвецом. Работники торгового центра выглядели очень обеспокоенными. Они старались, чтобы никто из посторонних людей не увидел случившегося, и запретили нам фотографировать», — рассказала жительница Таиланда Монтиры Пхенгра.

Тело туристки вынесли через запасной выход и погрузили в машину скорой помощи. Полиция сообщила, что ее тело доставлено в больницу в районе Бангламунг (Bangla Mung), где позже врачи проведут посмертное обследование, чтобы установить причину смерти.

В декабре 2018 года россиянин умер в международном аэропорту Даболим (Dabolim) в индийском штате Гоа после того, как пожаловался на боли в области груди. 36-летний Антон Кузнецов из России умер 13 декабря, как предполагается, от сердечного приступа. По данным полиции Даболим, турист с женой прибыли на Гоа 4 декабря.

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