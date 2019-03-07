Пассажирка умерла на борту самолета из-за халатности экипажа

Пассажирка авиакомпании EasyJet скончалась на борту самолета по вине членов экипажа. Об этом сообщает Daily Mail.

64-летняя женщина, которую идентифицировали как Энн, умерла на борту самолета, следовавшего из Лондона в Малагу (Испания). Сотрудников авиакомпании обвинили в халатности, поскольку они позволили туристке с тяжелой инфекцией, которую та подхватила во время круизного путешествия, подняться на борт.

Как рассказал очевидец Джейкоб Роджерс, летевший тем же рейсом, он встретил Энн в аэропорту еще до посадки на борт. «У нее была тяжелая инфекция. Она сильно хрипела. Я бы и сам запретил ей лететь, но кто я такой», — пояснил он.

Его девушка Джессика подтвердила этот рассказ. «Мы не знаем, можно ли было предотвратить эту смерть, но безразличие авиакомпании нас сильно беспокоит», — добавила она.

По ее словам, когда самолет начал снижаться в Испании, и стюардессы не стали проверять, застегнут ли ремень безопасности Энн, поскольку она спала, и его не было видно под одеждой. После этого женщина ударилась головой о спинку впереди стоящего сиденья. Тогда пара попыталась разбудить ее, но она не просыпалась, и они решили измерить ее пульс. Не нащупав его, Роджерс позвал на помощь.

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«Мы позвали стюардессу и сказали, что нам нужна помощь, потому что мы не можем разбудить женщину. Мы не могли кричать и паниковать, так как вокруг были дети», — пояснила Джессика. Затем стюардесса пощупала ее пульс и даже попыталась спасти женщину с помощью дефибриллятора, но безрезультатно.

После посадки супруги связались с EasyJet, чтобы пожаловаться на случившееся.

«Отсутствие помощи со стороны авиакомпании, мягко говоря, шокирует. Особенно если учесть, что Энн предупредила о своей инфекции сотрудников аэропорта и авиакомпании минимум пять раз, проходя все пункты контроля. Если бы они проверили ее ремень безопасности, если бы отодвинули голову от впереди стоящего кресла, то, возможно, этой смерти не случилось бы», — заключила Джессика.

В феврале пассажирка United Airlines умерла на трансатлантическом рейсе из Франкфурта-на-Майне в Нью-Йорк. Во время девятичасового перелета 71-летней женщине внезапно стало трудно дышать. Попутчики попытались оказать ей медицинскую помощь и сделали сердечно-легочную реанимацию, однако женщину спасти не удалось.

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