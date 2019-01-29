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Стюардесса умерла во время длительного перелета

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Стюардесса Hawaiian Airlines умерла во время рейса Гонолулу — Нью-Йорк, который длится более девяти часов. Об этом сообщает Travel and Leisure.

Согласно официальному заявлению авиакомпании, спустя три часа после того, как самолет вылетел из аэропорта Гонолулу, стюардессе Эмили Гриффит понадобилась срочная медицинская помощь, и пилотам пришлось экстренно посадить лайнер в Сан-Франциско. Однако после приземления медики констатировали смерть бортпроводницы.

«Мы глубоко потрясены утратой нашей преданной сотрудницы Эмили Гриффит, которая проработала в авиакомпании более 31 года и умерла, выполняя свою работу, — говорится в официальном заявлении авиакомпании. — Эмили любила свою работу в Hawaiian и делилась этим с нашими пассажирами».

В декабре прошлого года грузинка, летевшая рейсом венгерской авиакомпании Wizz Air из Милана в Кутаиси, почувствовала себя плохо во время полета. Экипаж лайнера принял решение экстренно посадить самолет в аэропорту Белграда, чтобы ей оказали медицинскую помощь. Однако медики не успели спасти женщину, и она умерла.

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