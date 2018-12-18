Женщина полетела в Грузию и умерла

Пассажирка венгерской авиакомпании Wizz Air скончалась во время полета. Об этом сообщает News Georgia со ссылкой на Объединение аэропортов Грузии.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 17 декабря, во время рейса Милан-Кутаиси. Во время полета одной из пассажирок, гражданке Грузии, стало плохо, после чего самолет вынужденно совершил посадку в аэропорту Белграда для того, чтобы ей оказали медицинскую помощь. Однако спасти жизнь женщины не удалось.

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На данный момент уточняются обстоятельства смерти пассажирки.

В ноябре пассажир бюджетной американской авиакомпании JetBlue Airways скончался во время рейса из города Форт-Майерс (Флорида) в Бостон. Инцидент произошел в четверг, 17 ноября.

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