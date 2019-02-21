Пенсионерка не вынесла трансатлантический перелет и умерла

Пожилая пассажирка United Airlines умерла на трансатлантическом рейсе из Франкфурта-на-Майне в Нью-Йорк. Об этом сообщает Independent.
Во время девятичасового перелета 71-летней женщине внезапно стало трудно дышать. Пассажиры попытались оказать ей медицинскую помощь и сделали сердечно-легочную реанимацию.
Чтобы спасти женщину, самолет экстренно посадили в аэропорту Шаннон в Ирландии, где его встретила машина скорой помощи, однако медики констатировали смерть туристки.
Представитель United Airlines подтвердил смерть женщины и выразил соболезнования ее семье. Предположительная причина ее кончины — сердечный приступ.
В январе бортпроводница авиакомпании Hawaiian скончалась во время рейса Гонолулу — Нью-Йорк, который длится более девяти часов. Эмили Гриффит, проработавшая в компании около 31 года, почувствовала себя плохо спустя три часа после того, как самолет вылетел из аэропорта Гонолулу. Когда лайнер экстренно посадили в Сан-Франциско, стюардесса уже умерла.