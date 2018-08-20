Российский пенсионер умер в Испании

Турист из России погиб в национальном парке Picos de Europa в Испании из-за остановки сердца. Об этом сообщает испанское издание El Comercio.

63-летний россиянин скончался, совершая один из самых популярных пешеходных маршрутов в Испании — The Cares route. Через полчаса после начала пути он почувствовал себя плохо и потерял сознание. Врачи, находившиеся в походе, попытались оказать ему помощь, однако россиянина не удалось спасти.

Прибывшие на место происшествия медики также не смогли вернуть туриста к жизни. Его тело направили на вертолете в медицинский центр города Овьедо.

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Ранее в августе в лесу на северо-востоке Таиланда (в провинции Удонтхани) обнаружили тело россиянина. Как сообщил российский консул в королевстве Владимир Пронин, причина смерти мужчины не установлена. Погибшим оказался житель Салехарда Владимир Фирсов, 1960 года рождения. Родственники опознали его по фотографии. По данным местной полиции, тело пролежало в лесу более двух недель.

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