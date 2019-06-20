Российский турист напился в Таиланде и умер

Россиянин Денис Тимошенков умер в Таиланде от алкогольного отравления. Об этом сообщает Phuket News.

Инцидент произошел в расположенной на острове Пхукет гостинице Patong Phuket Mirage Hotel.

38-летний турист из России должен был покинуть отель в пятницу, 14 мая, однако в субботу, 15 июня, он все еще оставался в гостинице. Менеджер отеля поднялся в номер Тимошенкова и попытался поговорить с ним, но россиянин был в невменяемом состоянии. По словам работника гостиницы, турист находился в состоянии алкогольного опьянения все время отдыха в отеле.

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Сотрудники вызвали полицию, которая доставила Тимошенкова в участок. Спустя некоторое время россиянин сбежал из отделения, но вскоре был найден неподалеку лежащим на земле рядом со своим чемоданом. Пульс у него не прощупывался. Туриста доставили в расположенный рядом госпиталь, но спасти его не удалось.

В марте россиянин умер в больнице Тель-Авива в Израиле после того, как искупался ночью в Средиземном море.

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