Пассажир упаковал гранатомет в чемодан и поехал в аэропорт

Сотрудники Администрации транспортной безопасности нашли гранатомет в багаже одного из пассажиров в аэропорту города Аллентаун, штат Пенсильвания. Об этом сообщает AP News.

Житель Флориды пытался провезти в сумке разобранные части нефункционирующей пусковой установки из Аллентауна в Орландо. Оружие обнаружилось, когда багаж проходил через сканирующее устройство.

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Пассажир признался, что рассчитывал провезти гранатомет в обычной сумке. Однако сотрудники службы безопасности уточнили, что провоз оружия или реплики оружия военного назначения в самолетах не допускается.

Полиция изъяла гранатомет, а американец отправился в Орландо.

В январе пассажирка авиакомпании Delta Air Lines пронесла огнестрельное оружие на рейс Атланта — Токио из-за несоблюдения сотрудниками аэропорта стандартных процедур досмотра. Как выяснилось в ходе расследования, пассажирка просто забыла, что в ее сумочке находится оружие, и пронесла его через все пункты контроля в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон в Атланте.

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