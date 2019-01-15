Сотрудники аэропорта пропустили пассажирку с огнестрельным оружием в самолет

Пассажирка авиакомпании Delta Air Lines пронесла огнестрельное оружие на рейс Атланта — Токио из-за несоблюдения сотрудниками аэропорта стандартных процедур досмотра. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел 3 января, однако Администрация транспортной безопасности США (TSA) раскрыла подробности случившегося спустя несколько дней.

Как выяснилось в ходе расследования, пассажирка просто забыла, что в ее сумочке находится оружие, и пронесла его через все пункты контроля в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон в Атланте.

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Когда девушка прилетела в Японию, ее встретили сотрудники безопасности. По данным издания, в тот же день ей пришлось отправиться обратно в США.

Представители Министерства транспорта Японии сообщили, что не будут взимать штраф с авиакомпаний Delta и TSA, однако считают, что Администрация транспортной безопасности должна принять соответствующие меры, чтобы инцидент не повторился.

В июне 2018 года жительница Сан-Франциско Эшли Монтгомери забыла вынуть из сумочки оружие и прошла с ним через все пункты досмотра в аэропортах. Ее обеспокоил тот факт, что сотрудники безопасности не заметили в ее ручной клади электрошоковый пистолет, когда она путешествовала в Лос-Анджелес. Она заметила оружие только после посадки в самолет.

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