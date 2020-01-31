Откидные столики в самолете оказались опасны для здоровья

Стюардесса Джамиля Хардвик (Jamila Hardwick) раскрыла опасность откидных столиков для здоровья пассажиров самолета. Этим она поделилась с Daily Express.

Оказалось, что столики считаются одним из самых грязных мест в салоне лайнеров, поскольку их поверхность редко бывает чистой. «Это отвратительно, но у уборщиц нет времени вытирать каждый отдельный столик», — пояснила бортпроводница.

Она также порекомендовала пассажирам всегда носить с собой антибактериальные салфетки и протирать столики перед их использованием.

Помимо этого, исследование, ранее проведенное сервисом Insurancequotes, показало, что степень бактериальной загрязненности среды на поверхности откидных столиков превышает 11 тысяч единиц. Это делает их вторым самым грязным местом в самолете после кнопки смыва в туалете.

В октябре 2019 года сотрудница авиакомпании назвала выдаваемые пассажирам самолетов подушки самым грязным предметом в салоне. По словам бортпроводницы, подушки никогда не стирают, и поэтому на них скапливается очень много микробов. «С них снимают только наволочку и чистят ее, но сама подушка остается грязной», — пояснила стюардесса.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!