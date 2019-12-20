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Назван самый грязный предмет в отельных номерах

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Самыми заселенными микробами предметами в отельных номерах оказались стулья. Таким мнением поделился специалист по инфекционным заболеваниям Университета Миннесоты Нидхи Гилдаял (Nidhi Ghildayal), передает Fox News.

По его словам, туристы даже не подозревают, насколько грязными могут быть стулья в гостиницах и как они могли использоваться прежними постояльцами. Например, некоторые оставляют там испачканную одежду, обувь, полотенца или сумки.

«Стулья могут быть изготовлены из трудноочищаемой ткани и обивки, и, конечно, их нельзя чистить так же, как простыни и полотенца, которые стираются регулярно», — пояснил Гилдаял. Он добавил, что на сиденьях так или иначе остаются не заметные глазу микробы, несмотря на то что пятна на обивке промывают и растирают до тех пор, пока они не исчезнут.

Собеседник издания также подчеркнул, что во время санитарной обработки комнаты патогенные микроорганизмы могут легко перемещаться по номеру и оседать в том числе на стульях. Гилдаял заключил, что путешественникам стоит быть осторожными, присаживаясь на стулья в гостиницах, так как на них может оставаться, например, инфекция или постельные клопы.

10 октября сообщалось, что подушки, выдаваемые стюардессами в самолетах, оказались одними из самых грязных предметов в салоне. Дело в том, что их никогда не стирают и поэтому на них скапливается очень много микробов.

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