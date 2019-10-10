Раскрыт один из самых грязных предметов в самолетах

Подушки, выдаваемые стюардессами в самолетах, оказались одними из самых грязных предметов в салоне. Об этом сообщает Express со ссылкой на сотрудницу американской авиакомпании Джамилю Хардвик.

По словам бортпроводницы, подушки никогда не стирают и поэтому на них скапливается очень много микробов. «С них снимают только наволочку и чистят ее, но сама подушка остается грязной», — пояснила Хардвик.

Она добавила, что члены экипажа ни за что не будут использовать такие подушки сами и порекомендовала всегда брать с собой свою. Кроме того, стюардесса также посоветовала не пользоваться пледами, которые выдают в самолетах.

В ноябре 2018 года бортпроводники рассказали, почему пассажирам не стоит пользоваться карманом впереди стоящего кресла. По словам членов экипажа, этот отсек никогда не чистят во время уборки, а некоторые пассажиры кладут туда все — от грязных салфеток до трусов. Они советует по возможности оставлять личные вещи в сумке ручной клади.

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