Назван простой способ бесплатно получить улучшенный номер в отеле

Эксперт сервиса по поиску отелей рассказал о простом трюке, который поможет туристам бесплатно получить номер повышенного комфорта. Об этом сообщает Express.

Оказывается, чтобы добиться улучшенного размещения, путешественникам требуется лишь прибыть в гостиницу гораздо позже назначенного времени заселения. «Если вы зарегистрируетесь позже в этот же день, то есть шанс, что в отеле к этому времени закончатся стандартные номера», — пояснил специалист.

Он добавил, что стандартные номера — это тип размещения, который бронируют большинство постояльцев, поэтому велика вероятность их заполненности. Кроме того, ближе к вечеру путешественники чаще отменяют или переносят свои бронирования, что также может повысить шансы получить улучшенный номер.

Ранее в октябре ресурс Spa Seekers, сотрудники которого побеседовали с 30 управляющими объектов размещения, рассказали о простых способах получения роскошного номера в отеле. По их словам, достаточно притвориться блогером, поскольку менеджеров специально обучают отличать блогеров от других постояльцев, чтобы получить дополнительную рекламу в соцсетях в обмен на комнату повышенного класса.

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