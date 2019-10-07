Путешественники назвали секреты для лучшей жизни в гостинице

Пользователь Twitter вспомнил лайфхак, благодаря которому ему удавалось с легкостью заснуть в номере отеля, и вызвал бурную реакцию путешественников. На его пост в Twitter обратили внимание в news.com.au.

Рик Клау (Rick Klau) выложил фотографию, где запечатлена вешалка для брюк, зажимающая шторы таким образом, чтобы уличный свет не проникал в помещение. По словам Клау, этот трюк улучшил каждую ночь, которую ему довелось провести в гостинице.

Пост собрал около 400 тысяч лайков и почти 72 тысячи ретвитов. В комментариях люди принялись обсуждать и другие лайфхаки, скрасившие им жизнь во время проживания в отелях. Так, некоторые рассказали, что заряжают мобильные телефоны от телевизора, когда в комнате недостаточно розеток, а другие признались, что заворачивают пульт в шапочку для душа, поскольку на нем скапливаются микробы.

Еще один мужчина заявил, что использует гладильную доску в качестве письменного стола, а другой рекомендовал закрывать кондиционер спинкой кресла, чтобы поток воздуха не был слишком мощным.

Пользователь по имени Джей Харрис (Jay Harris) отметил, что включить свет в номере можно любой карточкой, а не только с помощью карты-ключа, а Венди Гарсия Хэмилтон (Wendy Garcia Hamilton) посоветовала омывать посуду кипятком из чайника перед использованием.

В мае эксперты перечислили трюки, с помощью которых можно проникнуть в бизнес-класс, даже если пассажир купил место в «экономе». Так, получить место в бизнес-классе можно, подойдя к стойке регистрации за десять часов до указанного времени. При этом опоздание тоже может помочь пассажирам повысить класс обслуживания в самолете.

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