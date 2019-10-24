Раскрыты простые способы бесплатно попасть в роскошный номер отеля

Внешность и поведение блогера могут помочь бесплатно поселиться в улучшенном номере отеля. Такой совет дает ресурс Spa Seekers, сотрудники которого побеседовали с 30 управляющими объектов размещения.

По их словам, менеджеров специально обучают отличать блогеров от других постояльцев, чтобы получить дополнительную рекламу в соцсетях в обмен на комнату повышенного класса. «Хватайте поддельную сумку Louis Vuitton и заходите в лобби с телефоном руке, как будто вы приготовились сделать фото для Instagram», — рекомендуют эксперты.

Кроме того, шанс поселиться в лучшем номере есть у людей в возрасте от 25 до 40 лет. По мнению управляющих, эта группа вероятнее всего расскажет о своих впечатлениях от отдыха в интернете.

В роскошные номера также нередко селят людей с аристократичными именами: для администраторов они являются показателем состоятельности гостя. О том же в восприятии менеджеров свидетельствуют новые сияющие обручальные кольца.

Еще один трюк, по информации Spa Seekers, — создать атмосферу праздника. Например, если зайти в лобби с воздушными шарами в руке, администраторы могут решить, что у постояльца — особое событие, и в качестве бонуса предложат номер с повышенным уровнем комфорта.

Среди прочих советов — всегда выбирать отели одной и той же сети, заранее предупреждать о своем прибытии, бронировать номер только на одну ночь и регистрироваться в гостинице намного позже положенного времени.

Ранее в октябре пользователь Twitter вспомнил лайфхак, благодаря которому ему удавалось с легкостью заснуть в номере отеля, и вызвал бурную реакцию путешественников. Рик Клау (Rick Klau) выложил фотографию, где запечатлена вешалка для брюк, зажимающая шторы таким образом, чтобы уличный свет не проникал в помещение.

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