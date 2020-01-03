Негигиеничные действия женщины на борту самолета вызвали отвращение у пассажиров

Негигиеничные действия пассажирки самолета Delta Airlines вызвали отвращение у попутчиков. Видео инцидента опубликовал очевидец Эрик Олвера (Erik Olvera) в Twitter.

На записи девушка в рваных джинсах без обуви перелистывает фильмы в развлекательной системе, установленной на борту лайнера, голыми пальцами правой ноги. При этом ее левая нога, на которой тоже нет ботинок, упирается в стенку спереди.

«Я летаю очень много, но пока это самое омерзительное, что я видел в самолетах. Придется всегда носить с собой антибактериальные салфетки», — подписал ролик его автор.

Пользователи сети также негативно отреагировали на поведение пассажирки. «Я просто… Я просто больше так не могу. Слишком много людей забыли, как следует вести себя в обществе. Вежливость, уважение и умение следовать правилам привели людей к процветанию. Видимо, это в прошлом», — негодовала одна пользовательница. «Я определенно говорю нет нарушениям личной гигиены и сексу в общественных местах», — поделилась другая подписчица. «Некоторые просто не осознают, что они делят эту планету с кем-то еще», — пошутил третий комментатор.

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