Мужчина справил нужду в аэропорту на глазах у пассажиров и ужаснул сеть

Неизвестный пассажир справил нужду на глазах у других туристов в зале ожидания аэропорта. Видео происходящего опубликовал Instagram-аккаунт @passengershaming, авторы которого высмеивают странные выходки путешественников.

На кадрах мужчина в жилетке и расстегнутой рубашке сидит в терминале на бирюзовых креслах. Внезапно он, не вставая с места, начинает мочиться на пол при других пассажирах, в то время как они отворачиваются, чтобы не видеть происходящего. Автор ролика не указал название аэропорта и страну, в которой ему удалось запечатлеть этот инцидент.

Пользователи сети ужаснулись действиям мужчины и с отвращением отреагировали на увиденное. «Черт! Что за ужас! Таких отвратительных вещей не происходит даже в так называемых странах третьего мира», — возмутился один читатель. «Надеюсь, его арестовали», — написал другой комментатор. «Ему поможет только электрический стул», — заметил третий. «Можно, пожалуйста, такое поведение в аэропортах уйдет в прошлое вместе с 2019 годом?» — негодовал еще один подписчик.

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