Пассажир самолета спас попутчика с переполненным мочевым пузырем

На рейсе авиакомпании China Southern Airlines пассажир спас пожилого попутчика, который был не в состоянии самостоятельно опорожнить переполненный мочевой пузырь. Об этом пишет Express.

Инцидент произошел во вторник, 19 ноября, на борту самолета, вылетевшего из Китая в США. Во время полета бортпроводники объявили по громкой связи, что одному из пассажиров понадобилась экстренная медицинская помощь.

Оказавшийся на борту сосудистый хирург осмотрел находившегося в тяжелом состоянии пожилого мужчину и выяснил, что его мочевой пузырь заполнен примерно на тысячу миллилитров и в любой момент может разорваться. Врач заявил, что ему следует срочно слить скопившуюся мочу и собрал необходимое оборудование из подручных материалов — кислородной маски, иглы для шприца, соломки для напитков и клейкой ленты.

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Однако устройство не заработало должным образом, и медик принял решение высасывать мочу ртом, чтобы максимально контролировать скорость ее выведения из организма. В течение следующих 37 минут врач откачал таким образом около 700-800 миллилитров жидкости, сплевывая ее в чашку.

В результате состояние пенсионера стабилизировалось и находилось под контролем вплоть до приземления самолета. Сразу по прибытии пассажира доставили в одну из местных больниц для дальнейшего лечения.

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