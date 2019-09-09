Летевший в Москву самолет совершил экстренную посадку из-за кончины пассажира

Самолет, следовавший из Владивостока в Москву, экстренно приземлился в аэропорту Нижнего Новгорода из-за скончавшегося на борту пассажира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшую помощницу Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майю Иванову.

По ее словам, у пожилого мужчины в полете случился сердечный приступ. Ему была оказана своевременная медицинская помощь, однако врачи не смогли спасти пассажиру жизнь.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой аэропорта Нижнего Новгорода, сейчас самолет готовится к отправке в Москву.

В мае пассажир, устроивший дебош в самолете Red Wings, умер после задержания. Инцидент произошел на рейсе Москва — Симферополь. В ходе полета мужчина разбрасывал вещи, кричал, а затем затеял драку, в которой ему разбили голову. Его задержали после посадки. Выяснилось, что он психически нездоров.

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