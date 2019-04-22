Младенец умер на борту самолета

Двухмесячный ребенок умер на борту лайнера авиакомпании AirAsia. Об этом сообщает News.com.au.

Младенец скончался 22 апреля на рейсе из малазийского города Куала-Лумпур в Перт (Австралия). После приземления экипаж встретила команда врачей и полицейских, но спасти маленького пассажира не удалось.

Представители авиакомпании подтвердили случившееся, однако пока не назвали причину смерти ребенка. Следующий рейс из Перта был задержан, и сотрудники AirAsia принесли пассажирам извинения.

Ранее в апреле пассажирка авиакомпании Qantas скончалась во время перелета. 34-летняя женщина умерла в самолете Airbus A380-800, следовавшем из Лос-Анджелеса в Мельбурн. Отмечается, что медики и члены экипажа пытались спасти австралийку в полете, но безуспешно. Полиция ожидает результатов вскрытия.

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