Стали известны подробности смерти младенца на борту самолета

Пассажирка рейса Куала-Лумпур — Перт, во время которого 22 апреля скончался двухмесячный младенец, рассказала о попытках помочь ребенку. На ее пост, опубликованный в социальных сетях, обратило внимание издание Daily Mail.

«По пути из Малайзии я столкнулась с самой сложной ситуацией, которую только можно себе представить. На моих руках умирал младенец», — написала бывшая медсестра Нади Парензи в Facebook.

По ее словам, двухмесячная девочка Фара родом из Саудовской Аравии летела с родителями и плакала весь полет.

«Я предложила родителям помощь, поскольку видела, как они измотаны. Они передали мне девочку с отчаянием в глазах. Я взяла ее на руки и немедленно прочитала ей Аль-Фатиха», — объяснила Парензи. (Аль-Фатиха — первая сура Корана — прим. «Ленты.ру».)

После этого девочка потеряла сознание, а женщина начала звать на помощь врачей и умолять об аварийной посадке. Медики, находившиеся на борту самолета, пытались реанимировать ребенка в течение двух с половиной часов, до самой посадки. Однако им не удалось спасти девочке жизнь.

«Мое сердце замерло, и я не знала, что мне делать. Как хорошо, что я смогла обнять ее и прочитать ей молитву перед тем, как ее не стало», — заключила Парензи.

Утром 22 апреля стало известно, что двухмесячный ребенок скончался на рейсе AirAsia Куала-Лумпур — Перт. Причина смерти не уточнялась.

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