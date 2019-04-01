Женщина умерла на борту самого большого авиалайнера в мире

Пассажирка авиакомпании Qantas скончалась во время перелета. Об этом сообщает News.com.au.

34-летняя женщина умерла в самолете Airbus A380-800, следовавшем из Лос-Анджелеса в Мельбурн. Отмечается, что медики и члены экипажа пытались спасти австралийку в полете, но безуспешно. Полиция ожидает результатов вскрытия для выяснения причины смерти.

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Представители авиакомпании поблагодарили персонал за содействие, а одна пассажирка поделилась своими эмоциями по поводу случившегося в социальных сетях. «Кто-то и в правду умер, когда я летела домой. Это невероятно грустно», — написала она.

Airbus А380 считается самым большим пассажирским самолетом в мире. Лайнер может перевезти 555 пассажиров в стандартной трехклассной конфигурации (первый, бизнес, эконом) и до 853 человек в одноклассной (только экономический класс).

В марте пассажирка авиакомпании EasyJet скончалась на борту самолета по вине членов экипажа. 64-летняя женщина, которую идентифицировали как Энн, умерла на рейсе Лондон — Малага. Персонал авиакомпании обвинили в халатности, поскольку члены экипажа позволили туристке с тяжелой инфекцией подняться на борт.

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