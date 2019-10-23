Российских врачей обвинили в смерти младенца в самолете из-за нехватки кислорода

Трехмесячный младенец с Камчатки умер на борту самолета, который должен был доставить его на операцию в Хабаровск. Мать ребенка утверждает, что в полете закончились лекарства и кислород, а запасной баллон не подошел к маске, через которую он дышал, сообщает агентство «Кам 24».

Женщина рассказала, что роды проходили тяжело — ребенок родился неожиданно, на 27 неделе (обычно беременность продолжается 40 недель), прямо в коридоре больницы, в который она вышла из палаты позвать на помощь. Новорожденный был весом 980 граммов, потерял много крови из-за порвавшейся пуповины, однако его удалось реанимировать. Вскоре у него диагностировали врожденный порок сердца.

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Не смотря на это, он пошел на поправку и к трем месяцам его вес составлял уже три килограмма. В Хабаровске была назначена операция. По словам женщины, 9 октября бригада медицины катастроф забрала их из дома, «очень спешили и подгоняли». Мать и ребенок вылетели обычным пассажирским рейсом, где не было специального кювеза. Вместо этого врач-реаниматолог держал сумку с младенцем на коленях, на лице ребенка была маска, подключенная к портативному аппарату искусственной вентиляции легких, который стоял на полу. В самолете было душно.

Перед снижением запищал датчик на ножке ребенка — у него случился сердечный приступ. Врачу удалось помочь ему. Однако потом, уже во время снижения, произошли еще два приступа. Женщина утверждает, что у врачей в процессе оказания помощи закончились лекарства и кислород. «Я сидела пристегнутая в кресле и могла только наблюдать, как забегали стюардессы, принесли аптечку и большой баллон кислорода, но он не подошел к маске», — рассказала она. В итоге ребенок скончался.

«Написано: "Состояние ребенка тяжелое за счет сердечной недостаточности", — недоумевает женщина. — Почему же при таком состоянии малышу не были обеспечены должные условия перевозки?».

В местном министерстве здравоохранения пообещали инициировать служебное расследование и выяснить, какие медикаменты и оборудование были у бригады медиков в полете.

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