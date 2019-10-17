Российских врачей обвинили в смерти ветерана труда после месяца мучений

Жительница Саратова Светлана Леонтьева рассказала, что врачи местной больницы №12 плохо ухаживали за ее бабушкой – ветераном труда и пытались преждевременно ее выписать, из-за чего женщина умерла. Об этом Леонтьева рассказала «Ридусу».

По ее словам, бабушке стало плохо 19 сентября — у нее поднялась температура, она показывала на низ живота и плакала. В машине приехавшей скорой помощи было холодно. Кроме того, врач села рядом с водителем, а не с пациенткой, добавила девушка.

В больнице врачи не подтвердили у женщины инсульт; невролог заявила, что ее можно забирать, но Леонтьева попросила хирурга и уролога осмотреть пациентку. Этих врачей не оказалось в больнице, и бабушку увезли в реанимацию. Леонтьева продолжала настаивать на осмотре, после чего пациентку осмотрела гинеколог, которая не выявила проблем. Затем женщину перевели в отделение неврологии, где, как утверждает внучка, ее не поили.

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Лечащий врач и завотделением неврологии настаивали на выписке бабушки, но хирург обнаружил у нее проблемы с почками. По словам Леонтьевой, после этого был собран консилиум, который решил выписать женщину. Затем в больнице потребовали документы, подтверждающие родство внучки с бабушкой. Из-за их отсутствия девушке сказали, что она не имеет права забрать ее из больницы. 24 сентября после вмешательства полиции ветерана увезли в реанимацию. Леонтьеву отказались пускать туда даже после предъявления документов.

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2 октября Леонтьевой позвонили из больницы, сказав, что бабушке стало хуже, и попросили прийти. Выяснилось, что у женщины была остановка сердца, его удалось запустить, но пациентка остается в критическом состоянии. По словам Леонтьевой, у бабушки были пролежни «чуть ли не до костей», а руки опухшие и в синяках. 9 октября у ветерана случился инфаркт, а 15 октября она умерла. Следственный комитет начал проверку.

Ранее сообщалось, что в одной из больниц Нижних Серег Свердловской области 22-летняя местная жительница родила ребенка и умерла. По мнению родственников, к смерти привели действия врача, из-за которых произошел насильственный выворот матки.

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