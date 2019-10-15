Россиянин наказал врачей за неправильно сращенный перелом

Житель Тюмени подал в суд на окружную больницу №2, врачи которой неправильно срастили ему кости после перелома, из-за чего пациент получил вторую группу инвалидности. Об этом сообщается на сайте прокуратуры по Тюменской области.

В больницу мужчина попал в июне 2016 года с закрытым переломом левой голени со смещением. Пациенту поставили аппарат Илизарова, но через некоторое время у него начались осложнения. В ноябре выяснилось, что аппарат дестабилизирован, и пациента отправили на лечебную комиссию. Когда аппарат сняли, выяснилось, что кости срослись неправильно.

Мужчине пришлось отправиться на лечение в Курган. В апреле 2017 года ему сделали новую операцию и установили новый аппарат. После завершения лечения мужчина подал на больницу в суд. Судебно-медицинская экспертиза показала, что больница допустила нарушения в лечении и диагностике перелома, что привело пациента к инвалидности сначала второй группы, потом третьей, которую сняли через год.

Суд постановил, что больница должна выплатить пациенту 250 тысяч рублей штрафа на возмещение морального вреда, а также более 800 тысяч рублей за расходы на юридические услуги и экспертизу.

Ранее жительница Кургана пожаловалась на врачей, которые три месяца лечили ребенка с опухолью мозга от менингита. В результате мальчика ввели в искусственную кому. При этом ребенка не направляют на операцию, потому что в больницы рассылают «старые выписки с плохими показаниями».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru