Российская девочка полгода прожила с обломком кисти для рисования в голове

Врачи областной детской больницы в Кемерове извлекли из головы девочки обломок кисти для рисования, с которым она проходила полгода. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте медицинского учреждения.

Там рассказали, что часть кисти находилась в крылонебной ямке — пространстве между шеей и черепом.

В больнице уточнили ТАСС, что травма произошла, когда девочка держала кисть во рту и упала. Деревянную часть вытащили сразу, а металлическая с ворсом прошла в глотку и осталась в тканях. Кисть находилась там около полугода, все протекало бессимптомно, однако позднее из слухового прохода начал течь гной, и родители обратились к врачу.

Специалисты обнаружили инородное тело с помощью томографии. Операция длилась около получаса и прошла успешно, состояние пациентки оценивают как удовлетворительное.

В сентябре в Москве хирурги извлекли у мужчины забрюшинную опухоль, вес которой составлял около 20 килограммов. Новообразования занимали почти весь живот и сдавливали внутренние органы. Операция продолжалась три часа, врачи удалили опухоль по частям и смогли сохранить органы. Мужчину выписали на девятый день после операции.

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