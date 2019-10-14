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Родители поменяли ребенку подгузник в салоне самолета и ужаснули попутчиков

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Супруги, путешествующие с сыном, сменили подгузник младенцу прямо на кресле в салоне самолета и возмутили путешественников. Об этом сообщает The Sun.

По словам одного из пассажиров, который пожелал остаться анонимным, инцидент произошел на рейсе Данидин — Оклэнд авиакомпании Jetstar. «Этот ребенок обосрался, поэтому они просто раздели его перед нами и начали менять подгузник прямо в салоне. Пассажирам было довольно тяжело, ведь весь самолет пах как унитаз», — пояснил он.

После этого стюардессы сказали семье, что они не могут использовать сиденье в качестве пеленального столика, для этого им лучше отправиться в уборную, однако супруги проигнорировали просьбу.

Позже, по словам анонимного попутчика, пара позволила мальчику испражниться в бутылку, а салфетки, которыми семья протерла ее, они положили в карман впереди стоящего кресла.

Ранее в октябре неизвестный пассажир оставил в самолете пакетик с мочой и исчез. Его выходку обнаружила стюардесса. Фотография находки была опубликована в Instagram-аккаунте Passenger Shaming. «Типичные оставленные вещи — пакет с мочой и домашняя тапочка», — подписал фотографию администратор аккаунта.

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