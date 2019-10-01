Стюардессы отказались пускать пассажирку в туалет и вынудили ее ходить под себя

Пассажирка авиакомпании Air Canada пожаловалась на бортпроводников, которые не разрешили ей воспользоваться уборной, из-за чего женщине пришлось ходить в туалет под себя. Об этом сообщает The Sun.

26-летняя ирландская туристка путешествовала из Боготы (Колумбия) в Дублин с пересадкой в Торонто. Ее рейс их Колумбии в Канаду был задержан на два часа после того, как пассажиры уже поднялись на борт.

По словам девушки, она несколько раз подходила к бортпроводникам с просьбой пустить ее в туалет, однако те отказывали ей.

«За два часа я четыре раза подходила к бортпроводникам и спрашивала у них, могу ли я воспользоваться уборной. Я сказала им, что это чрезвычайная ситуация и я не могу терпеть, но мне настрого запретили пользоваться туалетом», — вспоминала ирландка.

В конце концов, девушка не сдержалась, и до конца полета ей пришлось сидеть на мокром сидении. «Я была полностью унижена и очень расстроена, но бортпроводники игнорировали меня до конца полета. Когда я выходила из лайнера, я пыталась найти хоть одну стюардессу, но они трусливо спрятались в хвосте самолета», — пояснила туристка.

Оказавшись дома, путешественница пожаловалась на авиакомпанию, после чего перевозчик подарил ей ваучер на 500 долларов на следующие полеты Air Canada.

В декабре 2018 года пассажирка авиакомпании British Airways пожаловалась на компанию после того, как провела восьмичасовой полет возле кресла, залитого чужой мочой. Инцидент произошел на борту самолета, следовавшего из Лондона в Бостон. Члены экипажа пересадили 69-летнюю Энн Фретт (Ann Frett) и ее дочь в другую часть самолета.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!