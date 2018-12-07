Пенсионерка просидела восьмичасовой полет возле зловонного кресла и отомстила

Пассажирка авиакомпании British Airways пожаловалась на компанию после того, как провела восьмичасовой полет возле кресла, залитого чужой мочой. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел на борту самолета, следовавшего из Лондона в Бостон. Члены экипажа пересадили 69-летнюю Энн Бретт (Ann Frett) и ее дочь в другую часть самолета,для того, чтобы разместить VIP-пассажиров. После того как оказалось, что сиденье девочки запачкано мочой, красными пятнами от вина и имеет неприятный запах, ей предложили другое место. В результате Бретт провела восьмичасовой полет возле зловонного сиденья, прикрывая лицо воротником водолазки.

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«Мне пришлось сидеть восемь часов рядом с креслом, которое было непригодно для пассажиров из-за грязи на обивке, — пожаловалась пенсионерка. — Сиденье также оказалось опасным для здоровья из-за распылителя, использованного обслуживающим персоналом, чтобы скрыть вонь мочи». Кроме того, Бета рассказала, что спрей раздражал ей нос, глотку и гортань, вызывая сильный кашель.

Пенсионерка хотела пересесть на другой рейс, однако бортпроводники запретили покидать лайнер. В итоге рейс был задержан на 45 минут.

В августе 2017 года пассажир британской авиакомпании British Airways порядка 11 часов просидел в самолете на кресле, залитом чужой мочой. Инцидент произошел в начале августа в ходе рейса из Лондона в южноафриканский город Кейптаун.

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