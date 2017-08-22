Пассажиру British Airways 11 часов пришлось просидеть на залитом мочой кресле

Пассажир британской авиакомпании British Airways порядка 11 часов просидел в самолете на кресле, залитом чужой мочой. Об этом пишет газета The Sun.

Инцидент произошел в начале августа, в ходе рейса из Лондона в южноафриканский город Кейптаун. Поднявшись на борт лайнера, 39-летний Эндрю Уилкинсон (Andrew Wilkinson) заметил большое мокрое пятно на своем сиденье.

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Сначала мужчина подумал, что это вода, но по запаху определил, что жидкость оказалась мочой. Стюардесса, к которой он обратился за помощью, дала ему тряпку и предложила обтереть сиденье.

Уилкинсон попросил, чтоб его пересадили, однако бортпроводники не стали этого делать. В итоге пассажиру пришлось лететь на грязном кресле, застеленном одеялом, которое ему выдали сотрудники British Airways.

Позднее Уилкинсон обратился с жалобой в авиакомпанию. Перевозчик предоставил ему пять тысяч бонусных миль, однако британец остался недоволен подобной компенсацией. Также отмечается, что за перелет мужчина заплатил 1,2 тысячи фунтов (примерно 91 тысячу рублей).

В апреле сообщалось, что пенсионерке, которая обмочилась во время рейса British Airways, так как ее долго не пускали в туалет, пришлось 13 часов просидеть в мокрой одежде.

