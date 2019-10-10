Пассажир оставил в самолете пакетик с мочой и скрылся

Бортпроводница по прилете самолета в пункт назначения нашла оставленный одним из пассажиров прозрачный пакет с мочой. Фотография находки была опубликована в Instagram-аккаунте Passenger Shaming.

Пакет был привязан к карману впереди стоящего кресла. «Типичные оставленные вещи — пакет с мочой и домашняя тапочка», — подписал фотографию администратор аккаунта.

Фотография собрала более 7,9 тысячи лайков и 1,2 тысячи комментариев. Большинство пользователей испытали отвращение от увиденного.

«Еще одна причина, почему я ненавижу людей», — написала одна из подписчиц. «Кто бы это ни был, очень, очень плохой человек», — согласился с ней другой пользователь. «Человек, который сделал это, должен быть занесен авиакомпанией в черный список», — предложил третий.

Однако были и те, кто отнеслись к ситуации с пониманием. «Все возмущаются и так далее, но, может быть, человеку действительно нужно было в туалет?» — выступил в защиту пассажира пользователь. «Иногда вам не разрешают пользоваться туалетом, если есть сильная турбулентность», — согласился с ним второй.

Пассажирка авиакомпании Air Canada пожаловалась на бортпроводников, которые не разрешили ей воспользоваться уборной, из-за чего женщине пришлось ходить в туалет под себя.

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