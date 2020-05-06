Президент США Дональд Трамп допустил возможность задержки в создании вакцины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью президента каналу ABC.

По словам главы Белого дома, несмотря на то, что американские специалисты рассчитывают создать вакцину от коронавируса до конца этого года, нет уверенности, что им удастся это сделать.

На вопрос журналиста о сроках создания препарата лидер нации ответил, что ни в чем не может быть уверен, однако «есть отличные шансы» на успех.

3 мая глава государства, выступая на канале Fox News, заявил, что в конце года или к концу года в США будет вакцина. «Мы очень стараемся», — добавил он.

Большинство специалистов считает, что на создание вакцины в стране уйдет от 12 до 18 месяцев, однако президент придерживался другого мнения. «Я встречался с главами крупных компаний, это прекрасные компании. Да, я думаю у нас будет вакцина скорее раньше, чем позже», — отметил Трамп.

По последним данным, в США зафиксировано более 1,2 миллиона случаев заражения коронавирусом. Всего в стране около 71 тысячи человек скончались.

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