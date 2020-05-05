Трамп анонсировал заявление о происхождении коронавируса

США через некоторое время весьма определенно сообщат о происхождении коронавируса. Заявление анонсировал президент Дональд Трамп, пишет Reuters.

По его словам, власти в ближайшее время опубликуют подробный отчет, точных сроков он не назвал. Трамп добавил, что не разговаривал с президентом Китая Си Цзиньпином по теме источника коронавируса.

В США подтверждено 1,21 миллионов случаев заражения коронавирусом, выздоровело 160 тысяч человек, умерло более 69 тысяч.

3 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что в Вашингтоне имеются данные, указывающие на то, что новый коронавирус начал распространяться из лаборатории китайского города Ухань. Однако затем он добавил, что знаком с заявлениями ученых о природном происхождении вируса, основанными на анализе ДНК, и в их точности он не сомневается.

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