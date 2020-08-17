Трамп ополчился на компанию богатейшего в мире человека

Президент США Дональд Трамп ополчился на компанию Amazon, обвинив ее в убытках американской почтовой службы, пишет CNBC.

Трамп заявил, что организация несет потери в 3-4 доллара за одну посылку, работая с Amazon и аналогичными компаниями. Он уверен, что финансовые проблемы можно было бы решить повышением тарифов за доставку для интернет-магазинов.

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«Этот парень должно быть такой богатый, повысьте цены, позвольте ему заплатить», — заявил Трамп, вероятно, имея в виду гендиректора Amazon и богатейшего в мире человека Джеффа Безоса.

Претензии к Amazon есть не только у американского президента, но и у властей Германии. Они начали расследование в отношении интернет-ретейлера, подозревая, что в период пандемии компания злоупотребляет своим доминирующим положением, оказывая влияние на сторонних продавцов.

Ранее Джефф Безос попросил власти США тщательно проверять его и компанию. По мнению предпринимателя, обязанность Amazon заключается в том, чтобы «показывать отличные результаты». На Amazon приходится менее процента мирового розничного рынка и около четырех процентов розничной торговли в США.

В июле крупнейшие компании (Amazon, Apple, Facebook и Google) подверглись критике во время слушаний в антимонопольном комитете Конгресса США за доминирующее положение, которое негативно сказывается на конкуренции.