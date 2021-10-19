В России испытали группу «смертоносных» автономных ударных роботов «Маркер»

В России провели полигонные испытания пяти ударных «смертоносных» роботов Маркер, действовавших в автономной группе без участия человека. Об этом РИА Новости сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Сообщается, что был испытан демонстрационный образец группировки наземных робототехнических комплексов. В нее вошли пять робототехнических платформ «Маркер», из которых три были на колесном шасси и две на гусеничном.

По словам источника, роботы в автономном порядке, без участия человека решали задачи по распределению целей в группе, выхода на оптимальные огневые позиции, самостоятельно реагировали на оперативное изменение боевой обстановки и обменивались целеуказаниями.

Отмечается, что роботы самостоятельно вели разведку за счет установленной на их борту аппаратуры и средств технического зрения. «За счет воздушных дронов существенно повышаются количественные и качественные показатели разведки», — пояснил источник.

Сообщается, что в будущем планируется провести испытания с применением автономной группы роботов совместно с группой роботов беспилотных летательных аппаратов.

14 октября генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин показал в Twitter видео с космодрома Восточный. На кадрах продемонстрирована робототехническая платформа «Маркер», ранее названная смертоносной. «"Маркер" заступил на боевое дежурство», — подписал ролик глава госкорпорации.