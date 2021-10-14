Рогозин показал работу смертоносного «Маркера» на Восточном

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин показал в Twitter видео с космодрома Восточный. На кадрах продемонстрирована робототехническая платформа «Маркер», ранее названная смертоносной.

«"Маркер" заступил на боевое дежурство», — подписал ролик глава госкорпорации.

О тестировании на Восточном робота «Маркер» в «Роскосмосе» сообщили ранее в октябре. Тогда же Рогозин заметил, что «сформированный научно-технический задел и технологии, в том числе с элементами искусственного интеллекта, будут применены при создании техники для исследования и освоения Луны и планет Солнечной системы».

В сентябре в публикации Forbes британский журналист Дэвид Хамблинг признал, что последние испытания экспериментальной робототехнической платформы «Маркер» указывают на то, что Россия выходит на новый уровень развития беспилотных технологий.

Роботизированная платформа «Маркер» является совместным проектом Фондом перспективных исследований и научно-производственного объединения «Андроидная техника», которое разработало изделие Final Experimental Demonstration Object Research (FEDOR), в августе 2019 года летавшее на Международную космическую станцию. «Маркер» должен уметь работать со стрелковым оружием и уничтожать наземные и воздушные цели, а также получит гранатомет. В перспективе устройство сможет оснащаться беспилотниками.