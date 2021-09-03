Наука и техника
 
Последние новости
Появились сообщения о провале ночного наступления талибов на Панджшер
В России выявили 18 856 новых случаев коронавируса
Сальма Хайек снялась в купальнике в честь 55-летия и взволновала фанатов
Россиян предупредили об опасности чумных сусликов
В Афганистане возобновятся внутренние рейсы
Россияне повально заинтересовались отдыхом на популярном арабском курорте
Свинка Пеппа «затроллила» Канье Уэста после выхода его нового альбома
Нурмагомедов рассказал о зарплате сестры в 11 тысяч рублей
В Москве на бизнесмена напали с битами и похитили у него 27 миллионов рублей 
Новости партнеров
Прослушать новость

В Великобритании признали прогресс России в создании смертоносного «Маркера»

Forbes: с испытаниями робота «Маркер» Россия вышла на новый уровень развития технологий
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Последние испытания экспериментальной робототехнической платформы «Маркер» указывают на то, что Россия выходит на новый уровень развития беспилотных технологий, признает в Forbes британский журналист Дэвид Хамблинг.

В публикации издания оценивается прогресс, достигнутый Москвой в создании робота, ранее названного смертоносным. Автор пишет, что последние испытания данного изделия выглядят как достижения России в конкуренции с западными технологиями.

Хамблинг допускает, что Москва раньше Вашингтона начнет широкое применение наземных беспилотников в реальных боевых условиях. «Однако, в отличие от США, Россия использует своих роботов в полевых условиях», — говорится в публикации.

По мнению американского эксперта по российским беспилотным системам Сэмюэля Бендетта, российская сторона извлекла уроки из прошлых неудачных испытаний роботов. Специалист допустил, что в какой-то момент «Маркер» будет протестирован совместно с дронами-камикадзе.

Таким образом в Forbes прокомментировали августовское сообщение Фонда перспективных исследований, согласно которому одна из колесных машин платформы «Маркер» совершила 100-километровый марш в полностью автономном режиме.

Роботизированная платформа «Маркер» является совместным проектом ФПИ и научно-производственного объединения «Андроидная техника», которое разработало изделие Final Experimental Demonstration Object Research (FEDOR), в августе 2019 года летавшее на Международную космическую станцию. «Маркер» должен уметь работать со стрелковым оружием и уничтожать наземные и воздушные цели, а также получит гранатомет. В перспективе устройство сможет оснащаться беспилотниками.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российская «плохая идея» автономно преодолела сто километров
В США российский «Маркер» назвали плохой идеей
Российский смертоносный «Маркер» подготовят через год
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0227 августа
Лев Троцкий в Крыму в 1921 году

«Они единственные, кто сопротивлялся этому носорогу»

Как Сталин разгромил Троцкого и уничтожил оппозицию в СССР
12:40 1 сентября

В Польше рассказали о неспособности России «ответить взаимностью» НАТО

12:14 1 сентября

Перечислены недостатки iPhone

12:09 1 сентября

Российский «Тор» усовершенствуют

Наука и техника00:0521 июля
Участники Тамбовского восстания

«Их расстреливали без суда»

Почему сто лет назад советская власть травила народ газом и брала детей в заложники
11:40 1 сентября

Стало известно о срыве выхода нового гаджета Apple

11:22 1 сентября

Российский «Прогресс» заявил о «варящейся» ситуации вокруг «Союза-5»

10:45 1 сентября

Раскрыта очередная особенность автомобиля Apple

Наука и техника00:0218 июля
Нил Харбиссон вживил себе специальную камеру, преобразующую цвет в звуковую информацию и отправляющую ее во внутреннее ухо

Мозг из машины.

Как вживление чипов помогает людям и когда киборги станут реальностью?
10:04 1 сентября

В России затруднились заменить немецкий двигатель на Як-152

09:27 1 сентября

В Китае научили летать двуногого робота

09:04 1 сентября

Украина разработала комплекс для поиска беспилотников

Россия
Голикова рассказала о готовящихся за час экспресс-тестах на коронавирус
Путин заявил об ожидании от Токио гарантий отсутствия сил США у границ России
«Нужно было идти до конца»
25 лет назад закончилась первая чеченская война. Почему ее завершение считают предательством?
Голикова назвала проект «Санитарный щит» одним из самых необходимых в России
«Никакой мечети тут нет и не будет!»
 
Более 50 процентов посетителей «Здоровой Москвы» обследовались после COVID-19
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября.
Главное о выплатах, изменениях в школах, штрафах и новом дорожном знаке
Все материалы
Мир
В Великобритании назвали главные симптомы «долгого» коронавируса
Хорошо забытые старые.
Что ждет Афганистан под властью боевиков-террористов?
Стало известно о массовом насилии над детьми в религиозных организациях
«Не стреляйте, мы ваши братья»
30 лет назад в Югославии убили советских журналистов. Почему за их смерть никто не ответил
Объяснен парадоксальный рост заболеваемости COVID-19 в Израиле
Героиновый джихад.
Афганские наркотики продают по всему миру. Рискнут ли талибы отказаться от этого прибыльного бизнеса?
Талибы назвали неразумными требования лидеров панджшерского сопротивления
Все материалы
Бывший СССР
Украина рассказала об обсуждении России на переговорах в США
Зеленский назвал темы для разговора на встрече с Байденом
На Украине назвали главную интригу встречи Зеленского с Байденом
«Сколько вы нам заплатили? Ноль!»
Почему Лукашенко не хочет размещать в Белоруссии российские военные базы
Застрявшим на границе Польши и Белоруссии афганцам привезли гуманитарную помощь
«Люди бежали в панике»
Азербайджан отбил у Армении стратегически важный город. Как живет Шуша после кровопролитных боев?
Все материалы
Экономика
Россиянам предсказали рост стоимости владения электромобилем
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Власти России решили бороться с нехваткой металлолома
«Ирина Трубникова решила встать над компанией и забрать все себе».
Президент Natura Siberica о ситуации в компании
На ВЭФ обсудили вопросы монополизации цифровых рынков
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
Путин рассказал об офшоре на Курилах
Все материалы
Силовые структуры
Московского следователя заподозрили во взятках и объявили в розыск
«Про Фишера слышали? Это я»
25 лет назад в России провели последнюю смертную казнь. В Москве расстреляли убийцу 11 детей
ФСБ опубликовала архивы о массовых зверствах японцев над советскими гражданами
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Сокамерник советского маньяка Фишера поделился пережитым ужасом от встречи с ним
Александр ЛитвиновПоследний прорыв.
Как ополченец из ДНР сделал оружие в российской колонии и дал бой тюремному спецназу
Опубликовано написанное перед казнью послание советского маньяка Фишера матери
Все материалы
Наука и техника
Появились снимки строящегося стратегического бомбардировщика Ту-160М2
В Китае начали производить российско-китайский самолет CR929
Американский и советские пилоты рядом с истребителем Bell P-39 Airacobra, поставлявшимся в СССР по ленд-лизу, 1944 год«СССР потерпит поражение без западных танков и самолетов»
Какую роль в разгроме нацистской Германии сыграл ленд-лиз
Samsung рассказала о камере рекордного разрешения
Выявлен новый риск для людей с болезнями сердца
Все материалы
Спорт
Стадион «Эрнандо Силес»«Играть здесь страшно»
Где находится самый опасный стадион в мире и чем он так пугает футболистов
«Однажды кто-нибудь умрет»
Паралимпийцы калечат себя перед турнирами. Почему они верят, что это поможет победить?
Лионель Месси«Мы потеряли лучшего игрока»
Месси подписал контракт с ПСЖ. Как это изменит мировой футбол?
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Все материалы
Культура
Шуфутинский рассказал о внимании к нему журналистов каждое 3 сентября
Шуфутинский оценил популярность песни «Третье сентября»
Ничего лишнего.
Мир без мужчин, смертельные игры и секс-скандал Клинтона в лучших сериалах сентября
ABBA выпустит новый альбом
Дрезденский оперный бал станет инструментом сближения России и Германии
Колечко, колечко, кольцо.
В прокате первый блокбастер Marvel с азиатским супергероем. Каким он получился?
Все материалы
Интернет и СМИ
Женщина услышала шутку родителей и выгнала их из дома
«Я родилась на Марсе»
Как подросток из российского села стал стримершей Дашей Корейкой и прославился, давая себя унижать
Популярный комик рассказал о пережитой им звездной болезни
МВД признало пребывание в России комика Идрака Мирзализаде пожизненно нежелательным.
Поводом стала шутка о русских
FESCO, NtechLab и «БИНОМ» приступили к реализации «умного порта» во Владивостоке
«Слишком гениален для этого мира»
Как безработный от скуки скачал TikTok и стал одним из самых популярных блогеров мира
Невеста получила неправильный свадебный торт и была «убита горем»
Все материалы
Ценности
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
«Я ужасно боюсь за семью»
Как живет дочь афганского президента, который бежал от талибов с миллионами долларов
Мать Умы Турман была баронессой и великой моделью.
Как она бросила наркомана ради буддиста и вырастила звезду Голливуда
Стразы, стринги, ирокез.
Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Стадо буйволов отбило сородича у прайда львов и попало на видео
Числа из телепередачи принесли мужчине 14 миллионов рублей
Диетологи назвали самые вредные пищевые привычки для пытающихся похудеть
Названы укрепляющие осенью иммунитет продукты
Невероятные приключения Джоджо.
Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
Все материалы
Российский завод Volkswagen приостановил выпуск автомобилей
Советские армейские внедорожники и их потомки
Все родственники ГАЗ-69 и УАЗ-469
Раскрыт запас хода водородного Aurus Senat
Самый мощный Mercedes-AMG: почему он важен для всей индустрии?
843 л.с. и 2,9 с до ста»: гонка вооружений близка к финалу
Производство Tesla Roadster снова отложили
Новая Audi A3: просто расслабьтесь
Ждёте ли вы интриги от теста очередной новой Audi?
Россиян предупредили о дефиците автомобильных запчастей
Все материалы
Среда обитания
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Почти даром.
Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить?
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«В Америке к власти пришли нечестивые люди»
Религиозные иностранцы бросают все и переезжают в Россию. Что они здесь ищут?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Мы очень предприимчивый народ»
Носящая хиджаб дагестанка — о службе в армии, бизнесе, феминизме и предрассудках
Художники разрисовали стену в спортзале школы Судака
Лошадь Пржевальского внесли в Красную книгу
Названы самые красивые старинные города России
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
Все материалы