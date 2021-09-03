В Великобритании признали прогресс России в создании смертоносного «Маркера»

Forbes: с испытаниями робота «Маркер» Россия вышла на новый уровень развития технологий

Последние испытания экспериментальной робототехнической платформы «Маркер» указывают на то, что Россия выходит на новый уровень развития беспилотных технологий, признает в Forbes британский журналист Дэвид Хамблинг.

В публикации издания оценивается прогресс, достигнутый Москвой в создании робота, ранее названного смертоносным. Автор пишет, что последние испытания данного изделия выглядят как достижения России в конкуренции с западными технологиями.

Хамблинг допускает, что Москва раньше Вашингтона начнет широкое применение наземных беспилотников в реальных боевых условиях. «Однако, в отличие от США, Россия использует своих роботов в полевых условиях», — говорится в публикации.

Материалы по теме Обратный отсчет Как США готовятся к репетиции масштабной войны с «агрессором» — Россией «Ростех» презентовал Су-75 Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?

По мнению американского эксперта по российским беспилотным системам Сэмюэля Бендетта, российская сторона извлекла уроки из прошлых неудачных испытаний роботов. Специалист допустил, что в какой-то момент «Маркер» будет протестирован совместно с дронами-камикадзе.

Таким образом в Forbes прокомментировали августовское сообщение Фонда перспективных исследований, согласно которому одна из колесных машин платформы «Маркер» совершила 100-километровый марш в полностью автономном режиме.

Роботизированная платформа «Маркер» является совместным проектом ФПИ и научно-производственного объединения «Андроидная техника», которое разработало изделие Final Experimental Demonstration Object Research (FEDOR), в августе 2019 года летавшее на Международную космическую станцию. «Маркер» должен уметь работать со стрелковым оружием и уничтожать наземные и воздушные цели, а также получит гранатомет. В перспективе устройство сможет оснащаться беспилотниками.