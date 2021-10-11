В России разработали новый беспилотник

В России разработали новый беспилотный летательный аппарат. Беспилотник сможет заменить самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ). Об этом генеральный конструктор АО «Кронштадт» Николай Долженков рассказал в эфире телеканала «Звезда», сообщает ТАСС.

Конструктор отметил, что новый беспилотник является аналогом самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50. По словам Долженкова, беспилотник сможет обеспечить радиолокационное покрытие в отдельном районе. Также аппарат способен обнаруживать все цели, находящиеся в воздухе.

Долженков подчеркнул высокий уровень автономности нового беспилотника. Так, аппарат может работать в паре с пилотируемым самолетом и в автономном режиме. «Это абсолютный робот, управление оператором этим самолетом лежит только на верхнем уровне. Он сам примет решение, выполнит задачу и вернется обратно», — отметил Долженков.

Ранее издание 19FortyFive представило рейтинг самого смертоносного оружия современности. Авторы издания включили в список ударные беспилотники MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper.

В сентябре стало известно о модернизации беспилотника «Орион-Э». Как сообщает ТАСС, аппарат получил спутниковую связь. Это повышает радиус применения аппарата и позволяет передавать информацию с «Орион-Э» в любую точку мира.