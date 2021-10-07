В Турции создали дрон-камикадзе для борьбы с беспилотниками

В Турции работают над системой защиты важных объектов от атак ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В основе системы лежит дрон-камикадзе Fedai, который создали для борьбы с беспилотниками. Об этом сообщает Daily Sabah.

Система защиты от беспилотников является совместной разработкой компаний Havelsan и Transvaro. Перспективный комплекс предназначен для защиты важных объектов от воздушного нападения с использованием роев дронов. Представитель компании Havelsan Незих Шишман (Nezih Şişman) отметил, что новая система использует искусственный интеллект для обнаружения и классификации целей.

По его словам, приближение беспилотников к охраняемой зоне будет фиксировать радар, который передает данные о цели на электрооптический комплекс. В свою очередь, комплекс может сопровождать цель до подготовки беспилотника Fedai к вылету.

Нейтрализация угрозы происходит путем подрыва боеголовки дрона-камикадзе, который выбирает оптимальное место для детонации после визуального сканирования цели. Шишман отметил, что взрыв боеголовки Fedai позволяет поразить цель на расстоянии до 40 метров. По его словам, демонстрация возможностей комплекса состоится в ближайшие два месяца.

Ранее «Известия» сообщали о начале работ над беспилотными огнеметчиками. Воздушные системы на основе квадрокоптеров смогут нести термобарические и зажигательные боеприпасы.