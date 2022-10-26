Пентагон провел успешные испытания компонентов гиперзвукового оружия

Министерство обороны США провело успешные испытания компонентов гиперзвукового оружия

Министерство обороны США провело успешные испытания компонентов гиперзвукового оружия, сообщает Reuters.

«Военно-морские силы США и армия запустили ракету с береговой стартовой площадки в Вирджинии, чтобы провести около десятка испытаний гиперзвукового оружия», — говорится в сообщении.

В рамках испытаний была проведена оценка навигационного оборудования и коммуникационной работы оружия, а также усовершенствованных материалов, которые устойчивы к нагреванию в реалистичной гиперзвуковой среде.

В сентябре компания Raytheon заявила о начале предварительного проектирования боеприпаса для защиты от гиперзвуковых ракет. Ракету разрабатывают в рамках программы Glide Phase Interceptor.