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19:08, 18 марта 2024Мир

США подготовили резолюцию с призывом не размещать ядерное оружие в космосе

Постпред при ООН Томас-Гринфилд: США подготовили резолюцию о ядерном оружии
Линда Томас-Гринфилд

Линда Томас-Гринфилд. Фото: Mike Segar / Reuters

США и Япония подготовили проект резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН с призывом не размещать ядерное оружие в космосе, что подтверждает обязательства стран-участниц Договора о космосе. Об этом заявил постпред Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд, передает РИА Новости.

«Вместе с Японией США предлагают резолюцию СБ ООН, подтверждающую фундаментальные обязательства, которые несут страны в рамках этого договора, и призывающую страны-члены не разрабатывать какие-либо ядерные вооружения или какое-либо другое ОМУ, которое было бы разработано специально для размещения на орбите Земли», — отметила дипломат.

Томас-Гринфилд подчеркнула, что возможное размещение ядерного оружия в космосе будет беспрецедентным и опасным событием в мире. Она призвала страны, не состоящие в Договоре о космосе, присоединиться к нему.

8 марта агентство Bloomberg сообщало о планах США подготовить проект резолюции о предостережении размещения ядерного оружия в космосе. Инициатива возникла в ответ на распространяющуюся информацию о якобы планах России направить данный тип вооружений в космическое пространство.

Договор о космосе — соглашение от 27 января 1967 года, подписанный Советским Союзом, США и Великобританией. Документ ограничивает возможности размещения и испытания ядерного оружия в космосе, а также запрещает использовать Луну для тестирования вооружений и создания военных баз. На 2020 год в договоре состоит 110 государств.

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      Максим Габриелян
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