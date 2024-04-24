Небензя заявил о попытке США очернить Россию своей резолюцией в Совбезе ООН

Небензя: США пытались очернить Россию резолюцией о неразмещении оружия в космосе

Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал, что резолюция США в Совбезе организации о неразмещении ядерного оружия в космосе являлась попыткой являлась попыткой очернить Москву, сообщает ТАСС.

«Постпред США, зачитывая свою заготовку, фактически саморазоблачилась, прямо подтвердив, что единственная цель, с которой Вашингтон внес это проект, — это очернение России», — заявил дипломат.

Ранее стало известно, что Совет Безопасности ООН не принял поправку России и Китая к проекту резолюции США, которая призывает незамедлительно принять меры для того, чтобы не допустить размещения любых видов вооружений в космосе. За данную поправку проголосовали семь государств-членов СБ ООН. Против нее выступили семь стран, включая США, Францию и Великобритания. Одна из стран воздержалась от голосования.