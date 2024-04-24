Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:09, 24 апреля 2024Мир

Небензя заявил о попытке США очернить Россию своей резолюцией в Совбезе ООН

Небензя: США пытались очернить Россию резолюцией о неразмещении оружия в космосе
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал, что резолюция США в Совбезе организации о неразмещении ядерного оружия в космосе являлась попыткой являлась попыткой очернить Москву, сообщает ТАСС.

«Постпред США, зачитывая свою заготовку, фактически саморазоблачилась, прямо подтвердив, что единственная цель, с которой Вашингтон внес это проект, — это очернение России», — заявил дипломат.

Ранее стало известно, что Совет Безопасности ООН не принял поправку России и Китая к проекту резолюции США, которая призывает незамедлительно принять меры для того, чтобы не допустить размещения любых видов вооружений в космосе. За данную поправку проголосовали семь государств-членов СБ ООН. Против нее выступили семь стран, включая США, Францию и Великобритания. Одна из стран воздержалась от голосования.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Украина применила против России дальнобойные ракеты. США тайно передали их Киеву

      США одобрили продажу Польше ракет типа AARGM-ER

      Стали известны подробности дела арестованного замминистра обороны

      Во Франции назвали сроки подготовки украинских пилотов F-16

      Адвокат арестованного замминистра обороны уточнил подробности обвинения

      В России исключили мирное урегулирование из-за поставок техники США

      В США обеспокоились ослаблением нацбезопасности из-за конфликта на Украине

      Эквивалент вменяемой замминистру обороны взятки оценили в миллиард рублей

      В США заявили об отсутствии фундаментального перелома на Украине

      В Одессе отказались переименовывать проспект Гагарина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше