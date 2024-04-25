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02:11, 25 апреля 2024Мир

В МИД объяснили причину наложения вето на проект резолюции об оружии в космосе

Захарова: РФ блокировала резолюцию об оружии в космосе из-за отклонения поправок
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вето на проект резолюции Совбеза ООН о запрете размещения вооружений в космосе, предложенный США и Японией, было наложено из-за отказа принять инициированные Москвой и Пекином поправки, а также в силу попыток Вашингтона через резолюцию создать новые обязательства в этой сфере. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

Дипломат напомнила, что поправки касались необходимости отказаться от любого вида оружия в космосе, а не только от оружия массового уничтожения, а также речь шла о гарантиях неприменения силы или угрозы в отношении космических объектов.

Россия также выступила против планов США создать новые обязательства, выходящие за рамки действующих договоров, в первую очередь Договора о космосе 1967 года, а также в обход профильных площадок по разоружению.

Захарова подчеркнула, что принятие резолюции позволило бы Соединенным Штатам легитимизировать любые выгодные им взгляды на вопросы международной безопасности.

Ранее стало известно, что Совет Безопасности ООН не принял поправку России и Китая к проекту резолюции США, которая призывает незамедлительно принять меры для того, чтобы не допустить размещения любых видов вооружений в космосе. За данную поправку проголосовали семь государств-членов СБ ООН. Против нее выступили семь стран, включая США, Францию и Великобритания. Одна из стран воздержалась от голосования. После этого Россия наложила вето на документ.

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      Марина Совина
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