Трамп пригрозил разъединить Россию и Китай. Он назвал дружбу Москвы и Пекина позором Байдена

Дональд Трамп намерен разъединить Россию и Китай в случае победы на выборах

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп пригрозил разъединить Россию и Китай в случае своей победы на предстоящих выборах лидера Штатов. Такое заявление он сделал в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Байден объединил их [Россию и Китай]. Это позор», — сказал Трамп.

Американский политик добавил, что ему придется разъединить Москву и Пекин. Трамп пообещал, что у него это получится.

Ранее Трамп уже заявлял, что якобы именно США поспособствовали сближению России и Китая. Однако тогда политик придерживался мнения, что укрепление сотрудничества Москвы и Пекина началось во время президентства Барака Обамы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен угрожал, что США продолжат принимать меры, если Китай якобы продолжит осуществлять поддержку оборонно-промышленного комплекса России. При этом в Пекине неоднократно отвергали обвинения США о поддержке Китаем российской оборонной отрасли.

Трамп назвал больными тех, кто считает его «другом России»

В этом же интервью Такеру Карлсону Трамп резко отреагировал на заявления тех, кто считает его другом России.

«Они любят говорить, что я был другом России, что я работал на Россию, что я был российским шпионом. Эти люди больны», — сказал Трамп.

Экс-лидер Штатов также обратил внимание на то, что именно при нем США заблокировали строительство газопровода «Северный поток-2». Трамп похвастался, что он «уничтожил» газопровод. Политик подчеркнул, что кроме него «никто не мог этого сделать».

Путин назвал отношения России и Китая образцом сотрудничества между странами

Президент России Владимир Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в октябре 2024 года заявил, что отношения Москвы и Пекина являются образцом сотрудничества между странами.

Мы можем с полной уверенностью утверждать, что они стали образцом того, как в современном мире должны строиться отношения между государствами Владимир Путин президент России

Фото: Alexander Zemlianichenko / Reuters

Российский лидер добавил, что сотрудничество Москвы и Пекина «носит равноправный, взаимовыгодный и абсолютно неконъюнктурный характер». Путин обратил внимание на то, что Россия и КНР за 75 лет с начала дипломатических отношений «вышли на уровень всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия».

Си Цзиньпин на встрече с Владимиром Путиным, в свою очередь, заявил, что за прошедшее десятилетие отношения России и Китая приобрели беспрецедентный и уникальный характер.

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«За прошедшее десятилетие китайско-российские отношения, выдержав разные испытания переменчивой международной обстановки, прошли огромный путь и приобрели беспрецедентный и уникальный характер», — сказал председатель КНР.

Си Цзиньпин подчеркнул, что он и Владимир Путин всегда уделяют повышенное внимание двусторонним отношениям Китая и России и держат их уровень на личном контроле.