Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп пригрозил разъединить Россию и Китай в случае своей победы на предстоящих выборах лидера Штатов. Такое заявление он сделал в интервью журналисту Такеру Карлсону.
«Байден объединил их [Россию и Китай]. Это позор», — сказал Трамп.
Американский политик добавил, что ему придется разъединить Москву и Пекин. Трамп пообещал, что у него это получится.
Ранее Трамп уже заявлял, что якобы именно США поспособствовали сближению России и Китая. Однако тогда политик придерживался мнения, что укрепление сотрудничества Москвы и Пекина началось во время президентства Барака Обамы.
Госсекретарь США Энтони Блинкен угрожал, что США продолжат принимать меры, если Китай якобы продолжит осуществлять поддержку оборонно-промышленного комплекса России. При этом в Пекине неоднократно отвергали обвинения США о поддержке Китаем российской оборонной отрасли.
Трамп назвал больными тех, кто считает его «другом России»
В этом же интервью Такеру Карлсону Трамп резко отреагировал на заявления тех, кто считает его другом России.
«Они любят говорить, что я был другом России, что я работал на Россию, что я был российским шпионом. Эти люди больны», — сказал Трамп.
Экс-лидер Штатов также обратил внимание на то, что именно при нем США заблокировали строительство газопровода «Северный поток-2». Трамп похвастался, что он «уничтожил» газопровод. Политик подчеркнул, что кроме него «никто не мог этого сделать».
Путин назвал отношения России и Китая образцом сотрудничества между странами
Президент России Владимир Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в октябре 2024 года заявил, что отношения Москвы и Пекина являются образцом сотрудничества между странами.
Мы можем с полной уверенностью утверждать, что они стали образцом того, как в современном мире должны строиться отношения между государствами
Российский лидер добавил, что сотрудничество Москвы и Пекина «носит равноправный, взаимовыгодный и абсолютно неконъюнктурный характер». Путин обратил внимание на то, что Россия и КНР за 75 лет с начала дипломатических отношений «вышли на уровень всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия».
Си Цзиньпин на встрече с Владимиром Путиным, в свою очередь, заявил, что за прошедшее десятилетие отношения России и Китая приобрели беспрецедентный и уникальный характер.
«За прошедшее десятилетие китайско-российские отношения, выдержав разные испытания переменчивой международной обстановки, прошли огромный путь и приобрели беспрецедентный и уникальный характер», — сказал председатель КНР.
Си Цзиньпин подчеркнул, что он и Владимир Путин всегда уделяют повышенное внимание двусторонним отношениям Китая и России и держат их уровень на личном контроле.