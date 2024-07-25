Посольство КНР: утверждения США о поддержке Китаем ОПК России безосновательны

Утверждения властей США о том, что Китай за счет торговли поддерживает российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК), не имеют под собой оснований. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй.

Он отверг обвинения помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниела Критенбринка в том, что Пекин якобы поддерживает специальную военную операцию Москвы на Украине за счет оказания помощи российскому ОПК, назвав их безосновательными. Лю Пэнъюй напомнил, что сами Соединенные Штаты «устраивают акцию помощи Украине». Такой подход американской администрации он назвал лицемерным и безответственным,.

Дипломат подчеркнул, что право Китая на нормальные экономические и торговые отношения со всеми странами, в том числе с Россией, на основе равенства и взаимной выгоды, не должно быть подорвано.

Власти США систематически предупреждают Пекин о готовности принять меры против него за связи с Россией. В частности, заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявлял, что США готовы принять дополнительные меры против компаний из Китая, которые якобы поддерживают ОПК России.